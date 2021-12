Boxe: "Luto para realizar os sonhos do meu pai", diz Yamaguchi

Yamaguchi Falcão disse hoje, após perder a vaga na final da Olimpíada de Londres na categoria até 81 kg, que sobe no ringue para realizar os sonhos de seu pai. E que, por causa dele, pretende tentar lutar MMA (sigla em inglês para artes marciais mistas).

Touro Moreno, pai do lutador, afirmou que a meta da família é que seus filhos mudem de esporte. Ele também é pai de Esquiva, que disputa amanhã o ouro nos Jogos de Londres. Yamaguchi ficou com o bronze.

"É o sonho do meu pai. Eu subo no ringue para realizar sonhos do meu pai, da minha família, pelo que passamos. Não luto por mim. Não posso dizer que vou amanhã [para o MMA], depende da proposta que aparecer. Por enquanto, quero ganhar medalhas no boxe", afirmou o pugilista.

Questionado qual seria sua opção se tivesse a mesma proposta dos dois esportes, ele não titubeou: "Iria para o MMA".

Yamaguchi não acredita que uma possível saída dele e do irmão do boxe possa significar um retrocesso para a modalidade. "Eu já marquei minha história nos Jogos Olímpicos. Muita gente vai lembrar do Yamaguchi. Tem muito menino, muita juventude vindo aí e vai continuar esse caminho no boxe."

O técnico João Soares defendeu o pupilo da derrota. "Não tinha como fugir [do rival]. Se você foge, é pior. Tem que encarar de frente. Não sei dizer [o que deu errado]. Ele fez o que tinha que fazer. Lutou como a gente falou. Mas o cara era muito duro, não podemos tirar o mérito dele, estava muito bem preparado."

O técnico disse que, ao final da luta, abraçou o lutador e lhe disse para erguer a cabeça. "Falei que até os campeões perdem."

