Boxe: Esquiva Falcão chega à semifinal e garante o bronze

O brasileiro Esquiva Falcão venceu o húngaro Zoltan Harcsa por pontos - 14 a 10 - nesta segunda-feira, 06, e se classificou para as semifinais do peso médio (até 75 quilos) do torneio de boxe dos Jogos Olímpicos de Londres, garantindo pelo menos a medalha de bronze.

Como no boxe não há disputa pelo terceiro lugar, Esquiva já tem um lugar assegurado no pódio. Para ir à final, ele terá que vencer o britânico Anthony Ogogo na próxima sexta-feira, que nas quartas eliminou o alemão Stefan Hartel.

Assim, o Brasil já tem sua melhor campanha na modalidade em toda a história dos Jogos, já que mais cedo Adriana Araújo derrotou a marroquina Mahjouba Oubtil e foi às semifinais do peso-leve (até 60kg). A única medalha do país foi de bronze, conquistada em 1968 por Servílio de Oliveira.

Esquiva conseguiu uma ótima vantagem logo no primeiro round, abrindo quatro pontos (6 a 2). No segundo, ele se defendeu um pouco mais, mas mesmo assim levou a melhor e ampliou a diferença de pontos para 11 a 6.

Ciente da vantagem que tinha, Esquiva apenas administrou a luta no terceiro e último round, que terminou com placar de 4 a 3 para o húngaro.

