Boxe: Baiana vence em sua estreia olímpica

A pugilista baiana Adriana Araújo, 30, venceu em sua estreia no torneio feminino de boxe da Olimpíada de Londres, neste domingo, 5, na categoria leve (até 60 kg).

A brasileira enfrentou a atleta do Cazaquistão Saida Khassenov e venceu por 16 a 15. Perdeu o primeiro round (3 a 2), empatou o segundo (4 a 4) e ganhou os dois últimos (4 a 2 e 6 a 5).

Na próxima fase, as quartas de final, Adriana enfrentará a marroquina Mahjouba Oubtil. No primeiro dia de disputas da categoria, o Brasil já teve uma derrota, com Erica Matos, diante da venezuelana Karlha Magliocco na categoria mosca (até 51 kg).

Lutará ainda hoje Roseli Feitosa, que foi campeã mundial em 2010 na categoria até 81 quilos, mas que competirá nos médios (até 75 quilos).

