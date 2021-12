Boxe: baiana quebra jejum e garante 100ª medalha brasileira

O Brasil encerrou um jejum de 44 anos sem subir ao pódio de uma Olimpíada no boxe, com uma vitória da pugilista Adriana Araújo sobre a marroquina Mahjouba Oubtil nas quartas de final dos Jogos de Londres, nesta segunda-feira, que garantiu à atleta ao menos uma medalha de bronze, a 100ª brasileira na história dos Jogos Olímpicos.

Na primeira Olimpíada em que o boxe feminino é disputado, Adriana conseguiu pôr fim a um tabu que durava desde os Jogos de 1968, na Cidade do México, quando Servílio de Oliveira conquistou a até então única medalha do Brasil, um bronze no peso-mosca.

A pugilista baiana, de 31 anos e que luta boxe há 12, derrotou Oubtil por 16 a 12 no confronto da categoria leve (até 60kg).

Como não há disputa de 3o lugar no boxe, em consequência do desgaste sofrido pelos atletas nos combates anteriores, os dois derrotados nas semifinais recebem uma medalha de bronze.

Mais tarde nesta segunda-feira, Esquiva Florentino também fará uma luta valendo vaga na semifinal, contra o húngaro Zoltan Harcsa, pela categoria médio (até 75kg).

O Brasil também está na disputa de medalhas com Yamaguchi Falcão, que vai enfrentar o cubano campeão mundial Julio de la Cruz Pereza, na quarta-feira, pelas quartas de final do peso meio-pesado (até 81kg).



