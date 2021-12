Boxe: Baiana perde para russa e fica com o bronze

A brasileira Adriana Araújo conquistou a medalha de bronze no boxe nesta quarta-feira, 8, na categoria até 60kg, a primeira do país em Olimpíadas na modalidade desde os Jogos da Cidade do México em 1968.

Adriana foi derrotado na semifinal pela russa Sofya Ochigava, que já a havia derrotado no Mundial da modalidade. Apesar de ter ficado fora da disputa pela medalha de ouro, Adriana conquistou o bronze, pois no boxe os dois atletas que são derrotados na semifinal ganham a medalha.

A última medalha olímpica do boxe brasileiro foi conquistado por Servílio de Oliveiro, nos Jogos da Cidade do México em 1968.

