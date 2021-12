"Bolão do Atentado" na Rio-2016 causa polêmica na internet

Em uma brincadeira de muito mau gosto, internautas estão compartilhando nas redes sociais um "Bolão do Atentado Rio-2016", uma cartela semelhante a uma de bingo, no qual se pergunta o dia em que a pessoa acha que ocorrerá um atentado terrorista durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que será realizado entre os dias 5 e 21 de agosto.

Nas redes sociais, internautas se dividiram sobre a polêmica brincaderia. Alguns usuários do Twitter criticaram a ideia, enquanto outros já até imprimiram e tiraram foto do bilhete.

"Achei de péssimo gosto o bolão do atentado. Não consigo rir de piadinhas que envolvam mortes aleatórias de civis inocentes", comentou uma usuária. "Analisando de uma forma bem louca o bolão do atentado é a forma do Brasil atacar fundo no terrorismo: rindo da cara do medo", relatou outro.

Mas há também quem tenha achado graça: "Brasileiro é muito zoeiro mesmo cara, bolão do atentado é sacanagem kkkkkkkkkkkk mas aposto no dia 5". Um outro perfil comenta: "Essa foto do 'bolão do atentado' facilmente é a melhor do mês AHUAHAUAHAUAHAUAHAUAG".

Apesar dos atentados terroristas dos últimos dias (na França, Istambul, Alemanha) e do reforço na segurança no Brasil, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, negou, no último dia 19 deste mês, que os episódios de ataque tenham aumentado a probabilidade de o país se tornar o próximo alvo.

Na semana passada, a Polícia Federal prendeu dez suspeitos de planejar ataques terroristas para a Olimpíada do Rio. A operação, denominada de Hashtag, monitorou conversas em que os suspeitos afirmavam que o Brasil deveria ser alvo de ataques por conta intensa circulação de estrangeiros no país.

adblock ativo