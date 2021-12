Boa Vista de São Caetano comemora ouro de Robson no boxe

Uma explosão de alegria acompanhada de fogos de artifício, imitação da ginga do boxe no ringue e gritos de "é campeão", transformaram a rua Benedito Jaqueira, em Boa Vista de São Caetano, em um carnaval pela medalha de ouro do baiano Robson Conceição.

A festa organizada por parentes do boxeador, conhecido desde criança pela maioria das pessoas, reuniu uma multidão que acompanhou a luta de um telão instalado na rua fechada para o evento.

Tios, primos, vizinhos de longas datas e a avó responderam de imediato ao pedido de Robson por uma festa quando ele retornar a Salvador. "Vamos receber ele no aeroporto de Salvador e contratar um grupo de samba para a festa. Vamos servir muito mocotó", antecipou a prima Carine Donato.

Já a outra prima do pugilista, Joice Donato, contou que no grupo de sete primos, dois tios e a avó, a pessoa que ficou mais nervosa durante a luta foi a tia Chirlei Donato. A tia é dona do Point do Mocotó, onde a festa se prolongou durante a noite após a vitória histórica. Sem poder falar, por estar rouca, Chirlei precisou da ajuda de Joice.

A moça, que é uma das filhas de Chirlei, contou que a mãe havia passado mal durante e depois da luta. Só depois de se recuperar da emoção forte, a tia se juntou ao grupo para fazer a festa com a multidão. Residente na rua onde o boxeador sempre viveu, o vendedor de churrasquinho Adonilson Anunciação se dividia entre a comemoração e as vendas de cada peça por R$ 4.

"Ele come seis espetinhos cada vez que vem comprar. Sempre gosta mais de cupim e asinha. Desta vez, quando ele vier aqui, vou vender mais caro porque agora Rosbon é ouro", brincou o vendedor de churrasco, acrescentando que a esposa de Robson, Érica é também cliente do espetinho.



Sucessor pronto

Após chorar de emoção pela conquista da medalha de ouro, Jackson Donato, 18, outro primo de Robson, revelou que será o sucessor do medalhista nos ringues.

Tenho certeza absoluta que depois da Olimpíada ele vai se profissionalizar. Ele já me confirmou isso. Então, vou ser o sucessor dele e lutar para estar em Tóquio em 2020", revelou Jackson, confessando que Robson é a sua inspiração para lutar.

A categoria escolhida pelo jovem pugilista é também 60 kg, pela qual Robson conquistou a primeira medalha de ouro dele e do Brasil no boxe. Luiz Dórea, técnico de Robson, também treina Jackson.

