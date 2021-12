Basquete masculino vence Espanha em jogo emocionante

Se tem Brasil no ginásio na Rio-2016, claro, a torcida vai junto. Mas com a seleção de basquete a química com as arquibancadas da Arena Carioca 1 salta aos olhos. Empurrado e adotado pela galera no ginásio, a equipe do técnico Rubens Magnano deu mostras de sua força ao superar a grande favorita Espanha e vencer a primeira na Olimpíada nesta terça-feira, 9. O resultado apertado de 66 a 65 veio com uma cesta de Marquinhos, nos últimos segundos.

O clima de caldeirão contagiou até a imprensa. Em uma cabine ao lado da reportagem de A TARDE, Hortência, Tiago Splitter e o narrador Luiz Roberto comemoraram emocionados o triunfo do Brasil. No box seguinte, da Sportv, Rob Porto e o técnico Hélio Rubens foram às lágrimas. "Queria muito estar com eles, mas vibro aqui de cima e fico feliz demais com um ginásio vibrante como esse", disse Splitter.

E o motivo de tanta emoção foi o final do jogo. O Brasil controlou a partida e esteve quase sempre à frente no placar, mantendo de 6 a 10 pontos de diferença. Mas a Espanha cresceu nos minutos finais e virou o marcador e quando poderia abrir três pontos a 23 segundos do apito derradeiro, o experiente ala-pivô Pau Gasol, pressionado pela torcida com impublicáveis palavrões e muitas vaias, errou dois lances livres (como já havia feito anteriormente no duelo), e deu a chance da virada à seleção.

Com o tempo exato de uma posse de bola no cronômetro e a apenas um ponto do adversário, o Brasil armou seu último ataque. Marcelinho Huertas tentou uma infiltração com um arremesso, jogada que repetiu com sucesso diversas vezes no jogo, mas errou. Nessa hora, a sorte e a boa colocação do ala Marquinhos salvou a seleção, e com um tapinha ele fez a festa da torcida a 5 segundos do fim. Na última jogada, Sergio Llull tentou, mas, sem espaço, a bola não deu nem aro, para uma explosão de alegria na arena.

"Quando perdemos para a Lituânia, falei que estávamos feridos, mas não mortos. Que tínhamos muito jogo pela frente. Felizmente hoje (terça-feira) fizemos um bom jogo, principalmente na parte defensiva. Uma defesa inteligente. A equipe está de parabéns pelo grande trabalho", disse o treinador do Brasil, Rubens Magnano, que é argentino.

Huertas foi o cestinha da seleção, com 11 pontos, seguido por Marquinhos, com 10, Augusto Lima e Alex, ambos com 9. Pela Espanha, destaque para o veterano Gasol, com 13.

Chave difícil

Foi a primeira vitória do Brasil, que havia perdido na estreia para a Lituânia após um verdadeiro 'apagão' no 1º tempo. Com isso, a equipe nacional foi aos três pontos. Os favoritos espanhóis agora acumulam duas derrotas e correm até risco de serem eliminados ainda na primeira fase.

O Brasil volta à quadra na quinta, 10, quando faz confronto direto com a Croácia, que venceu justamente a Espanha na estreia. Os espanhóis, também na quinta, pegam a fraca Nigéria. O grupo ainda tem as fortes Lituânia e Argentina. Quatro seleções avançam às quartas de final, mas todos querem evitar o 4º lugar para fugir dos Estados Unidos.

