Basquete: Lanterna, Brasil enfrenta favorita Austrália

Lanterna do Grupo B do torneio feminino de basquete, o Brasil precisa de uma vitória na quarta-feira, 01, às 10h30 (horário de Brasília), contra a favorita Austrália para continuar na briga por uma vaga no mata-mata dos Jogos de Londres. Um novo tropeço pode alijar as brasileiras da disputa por medalha.

Com derrotas ante França (73 a 58) e Rússia (69 a 59), o time dirigido pelo técnico Luis Claudio Tarallo está em situação bastante delicada na disputa olímpica. Com dois pontos e saldo de 25 pontos negativos, ocupa a sexta e última posição da chave -a Grã-Bretanha também tem duas derrotas, mas saldo de 24 pontos negativos.

Adversária de amanhã, a Austrália venceu a Grã-Bretanha na estreia (74 a 58), mas perdeu para a líder França (74 a 70) na sequência. Apesar do tropeço, o time australiano, medalha de prata nas últimas três Olimpíadas, é apontado como favorito ao topo de pódio em Londres, ao lado dos EUA.



"Nosso grupo é muito difícil. Nas últimas três edições dos Jogos Olímpicos, a Austrália só perdeu para os EUA. A Rússia é a campeã europeia e a França tem mostrado ser uma força nas últimas competições", afirmou Tarallo ao site do COB (Comitê Olímpico Brasileiro). "O importante é manter a persistência, acreditar sempre, até o fim", acrescentou.

A ala Karla tenta manter o otimismo e a confiança na classificação às quartas de final. "Enquanto estivermos na briga pela vaga, vamos lutar. Nosso grupo é de guerreiras e não vai desistir."

Além de um bom resultado contra a Austrália, o Brasil torcerá contra o Canadá, que pega a França, e a Rússia, que enfrenta a Grã-Bretanha. Ainda pela fase de classificação, o time brasileiro enfrentará as canadenses (dia 3, sexta-feira) e as britânicas (dia 5, domingo). As quatro melhores seleções da chave vão à fase eliminatória.

