Basquete: Jornal argentino provoca Brasil

Principal jornal esportivo da Argentina, o "Olé" já lançou a sua costumeira provocação ao Brasil após o triunfo da seleção do país no duelo pelas quartas de final do basquete da Olimpíada de Londres, na arena de North Greenwich, no início da noite desta quarta-feira, 08.

Famoso pela irreverência de suas manchetes, principalmente quando envolve brasileiros, o diário usou o "portunhol" no título para ironizar a freguesia mantida pelos argentinos na modalidade em que o técnico do time verde-amarelo -Rubén Magnano- nasceu lá.

"Son FILHOS nuestros", estampou o "Olé" na chamada maior de seu site, logo depois da partida.

Além do jogo de hoje, o Brasil perdeu para a Argentina nos Mundiais de 2002, nos Estados Unidos, e de 2010, na Turquia. Sempre em embate decisivos e eliminatórios.

Para apimentar ainda mais a rivalidade, internautas brasileiros "invadiram" o espaço de comentários da notícia sobre o jogo e partiram para o contra-ataque com provocações aos argentinos.

