Basquete feminino: só vitória mantém chances do Brasil

Lanterna do Grupo B do torneio de basquete feminino da Olimpíada, o Brasil estará eliminado da competição se não vencer o Canadá amanhã, às 10h30 (de Brasília), no penúltimo jogo da primeira fase em Londres.

A equipe dirigida pelo técnico Luís Claudio Tarallo perdeu três jogos seguidos na capital britânica. A última derrota aconteceu ontem, ante a Austrália, por 67 a 61. Somente as quatro melhores equipes de cada chave avançarão às quartas de final.

Ao final da terceira rodada, o Brasil está atrás de Canadá e Grã-Bretanha, respectivamente quarto e quinto colocados da chave. E são justamente estes os dois últimos adversários das brasileiras na fase de grupos. Para ir ao mata-mata, o Brasil precisa vencer ambos e ficar com o quarto lugar.

"As atletas estão muito comprometidas e se doando em quadra. Sabíamos que tudo isso poderia acontecer não só pela dificuldade da nossa chave, mas também pela sequência dos jogos. Agora é deixar as meninas se acalmarem e pensar no Canadá, que é mais um adversário difícil", afirmou Tarallo ao site do COB (Comitê Olímpico Brasileiro).

A experiente armadora Adrianinha, que disputa seus últimos Jogos, fez um desabafo. "Nós nos colocamos nesta situação e agora é vencer ou vencer", afirmou a veterana. "É minha última Olimpíada e queria muito uma medalha", completou.

