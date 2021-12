Basquete-Feminino: Brasil perde mais uma e está eliminado

O Brasil mostrou poder de reação, mas perdeu novamente no torneio feminino de basquete. Com o revés por 79 a 73 para o Canadá, a equipe agora perde a oportunidade de disputar medalhas.

O Brasil entrou em quadra precisando da vitória para manter viva a esperança de classificação. Com três derrotas em três jogos, já não era mais possível escapar de um confronto contra o Estados Unidos na próxima fase.

Errando muito, desperdiçando bolas fáceis e com uma marcação falha na zona do perímetro, o Brasil viu as canadenses logo abrirem dez pontos de vantagem.

O segundo período começou com as brasileiras errando menos, mais focadas e diminuindo a vantagem. Mas as brasileiras voltaram a se perder em quadra e permitiram que o Canadá fosse para o intervalo com 14 pontos de frente.

O time voltou com outra postura no segundo tempo. Mais agressivo, reforçou a marcação e complicou a saída de jogo das canadenses. O Canadá não conseguia criar jogadas de ataque e se desesperou em quadra.

Capitaneadas pela pivô Érika, o Brasil dizimou a vantagem adversária. Fez 28 a 16 no período e foi para o quarto final perdendo por apenas dois pontos.

O último quarto foi muito disputado. As duas equipes passaram a se alternar na frente do placar. Faltando pouco menos de cinco minutos para o fim um duro golpe para o Brasil: Érika, com quatro faltas, foi para o banco. O Canadá voltou a acertar as bolas do perímetro e, com duas cestas de três, voltou a abrir sete pontos de vantagem.

O Brasil continuou lutando. Érika e Clarissa buscavam o jogo e pontuavam, mas o time se desorganizou na defesa e voltou a se afobar na hora de decidir. Assim, era o fim da esperança brasileira de classificação.

