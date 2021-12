Basquete: EUA vencem Austrália e vão à final olímpica

Os Estados Unidos fizeram uma final antecipada com a Austrália e venceram por 86 a 73, garantindo a classificação para a decisão do basquete feminino e a possibilidade de conquistarem o título olímpico pela quinta vez consecutiva.

Na final, que será disputada no sábado, 11, às 17h (de Brasília), os Estados Unidos enfrentarão a Rússia ou a França, que jogam ainda nesta quinta-feira, 09, às 17h (de Brasília).

As americanas, invictas, começaram pressionando a marcação, mas perdiam bolas bobas no ataque. Sue Bird, principal jogadora do time, errava arremessos fáceis.

Liderada por Cambage, a Austrália não tinha dificuldade para fazer os pontos quando a bola chegava ao garrafão americano, e chegou a liderar por 7 pontos. A pivô terminou a primeira etapa com 19 pontos, e seu time vencendo por 47 a 43.

Os Estados Unidos voltaram melhores para a segunda etapa. Nos primeiros minutos do período, Sue Bird recebeu de frente para a cesta, converteu para 3 pontos e ainda recebeu a falta, para delírio da torcida.

A defesa americana passou a funcionar e Cambage foi muito melhor marcada, não conseguindo fazer mais nada na partida. No último quarto, os Estados Unidos apenas administraram a vantagem e garantiram a vitória por 86 a 73.

