Basquete: EUA batem a Argentina e farão nova final com a Espanha

Os Estados Unidos venceram a Argentina por 109 a 83 e se classificaram para mais uma final olímpica no basquete masculino. Kevin Durant foi o cestinha da partida com 19 pontos. Foi a segunda vez que as duas equipes se enfrentaram nesta Olimpíada. Na fase de grupos, os americanos já haviam vencido por 126 a 97.

Na decisão, que será disputada no domingo, às 11h (de Brasília), os Estados Unidos enfrentarão a Espanha, na reedição da final olímpica de 2008, vencida pelos americanos.

Os Estados Unidos começaram arrasadores, chegando a abrir 12 pontos de vantagem. Kobe Bryant parecia que estava jogando um jogo 7 de uma final da NBA. Provavelmente motivado pela nova aquisição do seu time (Los Angeles Lakers), o pivô Dwight Howard, o americano terminou o primeiro quarto com 11 pontos.

Com boa atuação do trio Ginobili, Delfino e Scola, os argentinos se recuperaram e foram para o intervalo perdendo por 7 pontos.

No terceiro quarto, os americanos tiveram um ótimo aproveitamento nos arremessos de três pontos, pegaram muitos rebotes ofensivos e abriram 17 pontos de vantagem, encaminhando a classificação.

Com os reservas em quadra, os Estados Unidos deram show no quarto período e garantiram mais uma tranquila vitória sobre os argentinos; 109 a 83.

