Basquete: Brasil sente ausência olímpica, diz treinador

Os 16 anos de ausência dos Jogos Olímpicos ainda abalam a estrutura emocional da seleção masculina de basquete. A equipe venceu suas duas primeiras apresentações em Londres, contra a Austrália (75 a 71) na abertura, e Grã-Bretanha (67 a 62), mas com exibições erráticas.

"Quiséramos nós termos vencido com toda a confiança desde o primeiro jogo. Não vou dizer em qual jogo estaremos assim. Não deu certo no primeiro? Vamos ao segundo, no terceiro", afirmou o técnico Rubén Magnano à Folha de S.Paulo, após o duelo contra os britânicos.

"Não dá para dizer que vai ser no terceiro jogo, ninguém sabe disso. Teria que abrir a cabeça dos jogadores e ver o que está acontecendo dentro de cada um deles. Como treinador, tenho que trabalhar mais nisso, a auto-estima, a confiança", acrescentou.

"Não sou psicólogo, mas sei que preciso encorajar os jogadores a tomar decisões. Eu faço isso [encorajar os atletas]. Se erra o arremesso, mas a decisão era boa, não tem problema, vamos adiante. Tem que ser assim [para ganhar confiança]. Ou então, jogar a Olimpíada a cada quatro anos", concluiu o treinador.

O próximo compromisso brasileiro em Londres é amanhã às 12h45, contra a Rússia. O confronto pode definir quem ficará com a segunda colocação na chave, uma vez que os russos também venceram suas duas primeiras partidas.

