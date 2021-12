Basquete: Brasil perde para Rússia com cesta no final

Uma cesta do russo Vitaly Fridzon a 4 segundos do final do jogo fez o Brasil conhecer sua primeira derrota nos Jogos de Londres. A equipe comandada pelo técnico argentino Rubén Magnano caiu ante a Rússia por 75 a 74, depois de estar perdendo por 11 pontos no terceiro período.

Os brasileiros falharam na marcação do ala Fridzon, que terminou a partida com apenas seis pontos marcados. O resultado praticamente dá ao Brasil a terceira colocação no grupo, uma vez que enfrentará a fraca China e a favorita Espanha.

O próximo compromisso será contra os chineses, sábado, às 12h45. Os russos precisam enfrentar Grã-Bretanha e Austrália, rivais já batidos pelos brasileiros.

O cestinha da partida foi o ala russo Andrei Kirilenko, do Minnesota Timberwolves, com 19 pontos. Do lado brasileiro, Leandrinho fez 16 e Larry Taylor, 12.

O Brasil começou o duelo ante os russos com sua formação habitual: Huertas, Leandrinho, Alex, Varejão e Splitter. Os minutos iniciais foram marcados por muita tensão.

Foram precisos mais de dois minutos até que um dos dois times fizesse a primeira cesta. Ela veio com um arremesso livre de Alex, de três, quando haviam passado dois minutos e 26 segundos de jogo.

Com uma defesa muito forte, os brasileiros conseguiram impedir os russos de ficarem livres para atirar. Assim, os dez minutos iniciais terminaram com o Brasil liderando por 20 a 15.

Foi quando o ala Andrei Kirilenko, o astro russo, resolveu aparecer. Marcou 11 pontos em dois minutos e pôs a Rússia à frente no placar: 30 a 23. O técnico Rubén Magnano testou Alex, Marquinhos e até Varejão marcando o ala russo, mas não teve muito resultado.

Os brasileiros conseguiram encostar no placar, mas pecaram muito nos rebotes. A primeira metade do confronto acabou com os russos à frente: 40 a 32.

No terceiro quarto, os europeus fecharam seu garrafão para tirar proveito da insegurança dos brasileiros nos tiros de média e longa distância. Tática que se mostrou acertada, porque eles abriram 11 pontos de vantagem com cinco minutos no período (47 a 36).

Magnano apostou em Larry Taylor para colocar mais velocidade nos contra-ataques e também resguardar Huertas, então com duas faltas, para o último quarto.

O Brasil teve dificuldades para diminuir a diferença. O pivô Timofei Mozgov, do Denver Nuggets, também teve atuação de destaque no período, com oito pontos. No minuto final, Leeandrinho conseguiu converter cinco pontos seguidos e a última etapa começou com a Rússia liderando por 59 a 53.

O treinador argentino insistiu em Larry no quarto período. Ele e Leandrinho foram os responsáveis pelo empate brasileiro quando restavam cinco minutos para o fim (63 a 63). Eles souberam aproveitar o bom momento e colocaram o Brasil na dianteira a dois minutos e meio para o final: 70 a 65.

Para controlar a partida, Magnano lançou Huertas à quadra em substituição a Larry, mas os russos encostaram para 72 a 69. A 26 segundos para o fim, o armador Aleksei Shved, recém-contratado pelo Minnesota Timberwolves, conseguiu uma cesta de três e deixou tudo igual.

Marcelinho Huertas fez uma inflitração com muita habilidade e recolocou a seleção à frente: 74 a 72. A Rússia teve a posse de bola com seis segundos e um décimo para o estouro do cronômetro.

Os europeus colocaram a bola na mão de Fridzon. Leandrinho, responsável por marcá-lo, escorregou na hora do arremesso do russo, que caiu certeiro na cesta brasileira e decidiu a partida a favor do time europeu.

