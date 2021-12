Basquete: Brasil amarga 3ª derrota seguida na Olimpíada

A seleção feminina de basquete perdeu nesta quarta-feira, 01, por 67 a 61 para a Austrália nos Jogos de Londres. Sem nenhuma vitória em três partidas, está na lanterna do Grupo B.

A Austrália abriu vantagem logo o primeiro quarto e manteve a dianteira durante toda a partida. As brasileiras foram melhores que as australianas no terceiro quarto e último quartos, mas não conseguiram virar o jogo.

O Brasil perdeu todas as cinco vezes em que enfrentou a Austrália em Olimpíadas. A última delas havia sido em Pequim-2008.

A cestinha do jogo foi a brasileira Karla Costa, com 22 pontos. Entre as adversárias, quem marcou mais foi a australiana Lauren Jackson, com 18.

O Brasil venceu os dois últimos quartos, por 22 a 20 e 21 a 16, mas apenas reduziu sua desvantagem após ter perdido as duas primeiras parciais por 15 a 10 e 16 a 8.

A Austrália era considerada um dos times mais fortes do Grupo B, juntamente com a Rússia. Mas quem se destaca mesmo é a França, que venceu todos os jogos até agora e é a líder da chave.

O Brasil é o último colocado do Grupo B, derrotado por França, Rússia e Austrália. Joga contra o Canadá na sexta-feira e a Grã-Bretanha no domingo. Classificam-se quatro equipes da chave às quartas de final.

Caso se classifique na quarta posição, a seleção brasileira deve enfrentar no mata-mata a seleção dos EUA, favorita ao ouro. As norte-americanas lideram o Grupo A, que ainda tem China, Turquia, Angola, Croácia e República Tcheca.

