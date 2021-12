Bandeira paralímpica chega ao Rio de Janeiro nesta segunda

A bandeira paralímpica, que foi entregue ontem (9) oficialmente ao Rio de Janeiro durante o encerramento das Paralimpíadas de Londres, chega hoje (10) à cidade. A comitiva brasileira, que traz a bandeira, desembarca no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão-Antonio Carlos Jobim, por volta das 20h.

A bandeira é o símbolo dos Jogos Paralímpicos, cuja próxima edição está marcada entre os dias 7 e 18 de setembro de 2016, na cidade do Rio de Janeiro. A bandeira olímpica, símbolo das Olimpíadas, já havia chegado ao país, logo depois do encerramento dos Jogos de Londres, no mês passado.

As Paralimpíadas do Rio de Janeiro ocorrem logo depois das Olimpíadas e contarão com aproximadamente 4,2 mil atletas de mais de 150 países. No Rio, os Jogos Paralímpicos terão dois novos esportes, o paratriatlo e a paracanoagem, e totalizará 22 esportes.

adblock ativo