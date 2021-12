Baianos reclusos e concentrados por medalhas no boxe

"Peço desculpas aos parentes e amigos, mas sei que eles estão entendendo. Eu desliguei tudo: Whatsapp, telefone, Facebook... Não tenho falado com ninguém. Meu foco é só na luta. Esta é a maior lição que trago das Olimpíadas passadas. Ficar conversando demais tira concentração e foco do atleta. Em Pequim e Londres, errei ao passar meu tempo conversando com o pessoal de Salvador, quando meu objetivo era outro. Talvez isso tenha me tirado a medalha. Desta vez, vou fazer diferente".

As palavras são do soteropolitano Robenilson de Jesus, 28 anos, pugilista do Peso Galo (até 56 kg). Ao seu lado, na hora em que falava, estava o conterrâneo e parceiro de treino da Academia Champion, Robson Conceição, 27, líder do ranking mundial do Peso Ligeiro (até 60 kg) e um dos favoritos à medalha de ouro.

Robson emendou: "Cara, tudo meu já foi desligado desde a hora que pisei na Vila, há uma semana. O foco é total na Olimpíada. O importante é estar com a cabeça no lugar".

Em Londres-2012, Robenilson foi eliminado nas quartas de final, a uma luta da medalha (o boxe dá dois bronzes por não ter disputa pelo terceiro lugar). Quatro anos antes, havia caído na segunda rodada. Já Robson, nos dois Jogos, perdeu na estreia.

Agora, a dupla amadureceu e confia em um final mais feliz. Um dos métodos para chegar lá é fazer da Vila Olímpica uma verdadeira fortaleza de concentração. De lá, não saem. Preferem o mínimo de interação possível. A linha é a mesma que a também soteropolitana e aluna da Champion, Adriana Araújo, 34, já adota desde os Jogos de Londres-2012, quando conquistou a medalha de bronze no Peso Ligeiro feminino. Eles são os três pugilistas radicados na Bahia que disputam a Rio-2016 (há um quarto baiano na Olimpíada, Joedison Teixeira, 22 anos, que mora em São Paulo desde os 10).

O trio costuma andar unido. Em uma de suas raras saídas do alojamento para a área de convivência da Vila, com o intuito de fazer compras no mercadinho disponibilizado aos atletas, Adriana cumprimentou a reportagem e, gentilmente, pediu "sinceras desculpas porque não está falando com ninguém por estes dias". "Não posso perder o foco", disse.

Na raça

Robson e Robenilson, vale lembrar, também não estão falando. Porém, toparam abrir uma rápida exceção para o A TARDE. O Peso Galo comentou: "confio que vamos trazer medalhas não só por estarmos ainda mais focados, mas também porque a experiência conta bastante. E o fato de já virmos de duas Olimpíadas só faz com que o desejo de alcançar o nosso grande objetivo, que é o pódio olímpico, aumente cada vez mais".

O Peso Ligeiro confirmou que será uma "fúria baiana para cima dos rivais". "Aqui no Rio tem sido apenas treino, concentração, manutenção do peso e repouso. Vamos levar a cabeça e o corpo, que estão preparados, o desejo de vencer e a experiência, tudo para dentro do ringue".

A dupla ainda afirmou que o calor humano será outro fator determinante. Robson disse: "Minha mãe e minha esposa vieram de Salvador para me apoiar. Isso é muito importante para mim. Minha família é a minha vida". Robenilson, que também conta com parentes vindos de Salvador para prestigiar suas lutas, finalizou: "O fato de estar em casa, perto da família e da torcida brasileira vai fazer toda diferença. Não vai ter coisa melhor".

Adriana terá chave difícil

Em excelente fase, Robson Conceição é a maior esperança de medalha não só do boxe baiano, como também do brasileiro. Por ser o líder do ranking mundial de sua categoria, vai estrear diretamente nas oitavas de final, na terça-feira.

Seu principal rival ao ouro é o cubano Lazaro Alvarez, atual bicampeião mundal. Em 2013, bateu o próprio baiano na decisão. Dois anos depois, superou Albert Salimov, do Azerbaijão, que havia sido o algoz de Robson na semifinal, em decisão polêmica dos juízes. Pelo sorteio das chaves, os dois favoritos devem se cruzar nas semifinais.

Já os outros três baianos terão pedreiras pela frente. Adriana Araújo é favorita na estreia de sexta contra a finlandesa Mika Porkonen. A seu favor, além do talento, pesa o bronze em Londres-2012, que lhe confere o status de única brasileira a ter conquistado medalha no boxe.

Porém, se passar, a baiana pegará a irlandesa Katie Taylor, atual campeã olímpica e grande favorita ao bi.

Robenilson de Jesus, por sua vez, enfrenta o argelino Fahem Hammachi na quarta. Passando, vai encarar o americano Shakur Stevenson, forte candidato ao ouro.

Por fim, há o também soteropolitano Joedison Teixeira, hoje radicado em São Paulo. Ele é o único do quarteto que disputara a sua primeira Olimpiada.

Considerado azarão na luta por uma medalha, Chocolate, como é conhecido, estreia na quinta-feira contra o argelino Abdelkader Chadi.

No boxe, vale lembrar, são dadas duas medalhas de bronze pois o esporte não realiza disputa pelo terceiro lugar.

No total, o Brasil possui nove atletas na disputa.

