Baiano Robenilson de Jesus estreia com vitória no boxe

Lutar em casa é definitivamente um combustível a mais para um pugilista. A atmosfera positiva no Pavilhão 6 do Rio Centro, onde estão sendo realizadas as competições de boxe, empurraram Robenilson de Jesus, 28 anos, no triunfo desta quarta-feira, 10, sobre o argelino Fahem Hammachi, que lhe garantiu uma vaga nas oitavas de final do Peso Galo masculino, categoria até 56 kg.

Robenilson fez uma luta estratégica, esperando o rival, afoito, vir para cima. O baiano, que praticamente não foi atingido a luta inteira, esquivava e contragolpeava com precisão. O público ia à loucura a cada golpe acertado. Os gritos de "Brasil, Brasil..." e "Ah, é Robenilson", ecoavam sem parar. No meio do terceiro e último round, o ginásio quase veio abaixo com uma pancada certeira que pôs Fahem Hammachi na lona. O argelino logo se reergueu, e a arbitragem decidiu não abrir contagem.

"Foi um clima simplesmente fenomenal, de arrepiar. Pela primeira vez em alguns anos, voltei a sentir um frio na barriga na hora de uma estreia. Lutar em nosso país faz diferença", disse Robenilson após a luta.

Entretanto, ainda mais do que o eco da gritaria das milhares de pessoas que o apoiavam das arquibancadas, o pugilista ficou tocado mesmo em conseguir ouvir gritos como os de "vai, Dadai" e "boa, Dai", das pessoas mais próximas a ele e que foram ao Rio Centro prestigiá-lo.

Baianos unidos

Estavam lá a esposa, Camila, o treinador, Luiz Dórea, além de Robson Conceição e Adriana Araújo, que também representam o pugilismo baiano na Rio-2016. Robenilson, Robson e Adriana são amigos e parceiros de treino desde a adolescência.

"Apesar da barulheira, eu conseguia ouvir cada um deles. Olhava para eles e ouvia o que diziam. A cada grito de 'Vai, Dadai', eu me sentia melhor", disse Robenilson. 'Dadai' é o apelido que ele carrega desde a infância. Volta e meia, os mais próximos ainda o chamam simplesmente de 'Dai'.

Outro baiano que deu força a Robenilson foi Popó, o maior pugilista da história da Bahia. Ele estava no local como comentarista de um rede de televisão. Ao fim da luta, fez questão de descer das cabines e cumprimentar o vencedor. Com os punhos cerrados, afirmou: "Boa luta, Dai. Meus parabéns. Lutou muito".

Robenilson agradeceu: "Valeu! Eu me senti bem na luta. Estou muito confiante. Sabia que meu adversário era de vir para cima. Fiz a minha estratégia e deu resultado. Eu estava sempre saindo e contragolpeando. Deu tudo certo! Consegui o que queria. Estou muito feliz pelo apoio de todo mundo. Vou sucar a medalha".

