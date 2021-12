Baiano, Micale celebra jogo em Salvador e defende Neymar

Baiano de Salvador, o técnico Rogério Micale, 47 anos, está prestes a viver a maior partida da sua carreira justamente em sua terra natal. Nesta quarta-feira, 10, a partir das 22h, a seleção brasileira enfrenta a Dinamarca, na Arena Fonte Nova, precisando vencer para avançar às quartas de final do torneio de futebol masculino da Olimpíada.

Para ele, a coincidência veio em boa hora: "É um grande prazer ter o desafio mais importante da minha carreira em minha terra. Gostaria que meu povo abraçasse a seleção. Apesar de ter vivido pouco tempo aqui, sinto muito orgulho de ser baiano. Gostaria que nossa arrancada para esse objetivo, a medalha de ouro, que é o sonho de todo brasileiro, começasse em Salvador", comentou durante entrevista coletiva na Fonte Nova, na manhã desta terça-feira, 9.

Micale encerrou a entrevista pedindo apoio do povo baiano. Disse que será o jogo mais importante da sua carreira, justo em casa. @atarde — vitor villar // (@vitorvillar) August 9, 2016

A seleção, capitaneada pelo astro Neymar, tem sido a grande decepção dos Jogos até aqui. Tida como favorita à medalha de ouro em casa, a equipe empatou em 0 a 0 nas duas primeiras partidas do Grupo A, contra as frágeis África do Sul e Iraque. As críticas tem sido direcionadas sobretudo ao comportamento do camisa 10, que perdeu a cabeça repetidas vezes com os iraquianos e com o árbitro na última partida.

Micale defende seu jogador: "Estamos falando de um jovem de 24 anos, que não atingiu ainda sua maturidade total. E esse jovem já tem que lidar com a pressão de ser um líder, de ser o principal expoente da sua equipe desde os 17, 18 anos. Num momento em que a geração anterior à dele, que deveria dar suporte a Neymar, para que ele se desenvolvesse como jovem talento, toda ela não se firmou", considerou o técnico.

"Se não respeitarmos os nossos craques, se não dermos esse tempo para eles, logo, logo eles não vão querer estar com a gente. O Neymar ele quis estar com a gente. Ele é um jovem, ponto. Temos que respeitá-lo. Ele pode agir de uma maneira que nós não gostaríamos, mas é um jovem", completou Micale.

Micale e Renato Augusto já na sala de imprensa da Fonte Nova #rio2016 #Futebol #bra pic.twitter.com/MeYDac9sPP — vitor villar // (@vitorvillar) August 9, 2016

Por fim, o técnico da seleção olímpica pediu para que a imprensa e a torcida parem de se importar com questões de comportamento: "Enquanto ficarmos nos apegando a questões como faixa de capitão ou ambiente de vestiário e não nos aprofundarmos na discussão tática do futebol não vamos ficar na mesmice de sempre. Queremos apenas continuar achando os culpados e esse é o grande mal. Para avançarmos para algo melhor devíamos ter uma discussão mais aprofundada e não ficar nessa que não agrega em nada".

O treinador falou que já escolheu um substituto para o volante Thiago Maia, suspenso, mas só revelará pouco antes do jogo. Ele também revelou que planeja manter o esquema de jogo que empatou com África do Sul e Iraque, mas que testará algumas variações táticas no treino de hoje à noite, a partir das 18h, em Pituaçu.

adblock ativo