Baiano Joedison Teixeira vence e segue para oitavas no boxe

O baiano Joedison Teixeira venceu nesta quinta-feira, 11, o argelino Abdelkader Chadi na categoria peso meio-médio-ligeiro (64 kg) do boxe. Com isso, o boxeador segue para as oitavas de final.

O argelino era considerado favorito, mas o brasileiro levou vantagem nos três rounds em decisão dos juízes. O baiano não teve uma luta fácil contra Chadi, que é o quinto colocado no ranking da Associação Internacional de Boxe Amador.

Chadi teve boa movimentação no ringue e aplicou golpes contundentes, mas Joedison apostou nas esquivas e contragolpes para vencer. No primeiro round, o baiano ganhou por decisão de dois juízes contra um, que viu a vitória do argelino.

No segundo round, Joedison foi mais ofensivo e aplicou diversos golpes. Mas uma vez, ele convenceu dois juízes. O brasileiro foi mais defensivo no terceiro round, que foi vencido pelo argelino, mas Joedison acabou ficando com a vitória no duelo geral.

Ele agora voltar a lutar no domingo, 14, às 19 horas, contra Batuhan Gozgec, da Turquia.

