Baiano Joedison Teixeira sobe ao ringue nesta quinta

Nesta quinta-feira, 11, os holofotes se voltam outra vez para um baiano. É Joedison Teixeira, que, às 12h15, enfrenta Abdelkader Chadi, da Argélia, pela categoria até 64 kg. Na sexta, 12, lutam outros dois baianos. Robson Conceição, pelas quartas de final, e Adriana Araújo, pelas oitavas.

Além do triunfo de Robenilson, o destaque do boxe brasileiro nesta quarta, 10, foi o carioca Michel Borges, que venceu o croata Hrvsep Sep e se classificou para as quartas de final da categoria meio-pesado, até 81 kg. Como no boxe não há disputa pelo terceiro lugar, ele está a uma luta da medalha.

