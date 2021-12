Baiano Isaquias Queiroz fica em 2º e segue para semifinal

Com uma "prata no pescoço", o baiano Isaquias Queiroz segue o trajeto para conquistar mais uma medalha. Nesta quarta, 17, ele ficou em segundo lugar na bateria de prova classificatória e segue para a semifinal da C1-200m na canoagem, que acontece ainda nesta manhã.



O primeiro lugar ficou com o francês Thomas Simart, que terminou com 40s415, um pouco mais de 100 milésimos na frente do brasileiro. Além deles, também classificaram o português Helder Silva, o canadense Mark Oldershaw e Dagnis Iljins.

Essa prova não é a especialidade de Isaquias, já que é curto e depende da arrancada.

Isaquias, que foi prata na C1-1000m, também vai disputar a C2-1000m, ao lado do conterrâneo Erlon Souza. As classificatórias acontecem na sexta-feira, 19.

#CanoagemVelocidade Sempre bom ver um medalhista olímpico em ação! Veja como foi a prova do Isaquias Queiroz #BRA! pic.twitter.com/pqQFWmSo5p — Brasil 2016 (@Brasil2016) 17 de agosto de 2016

