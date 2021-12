Baiano Isaquias Queiroz é bronze em prova de recuperação

O baiano Isaquias Queiroz voltou a se superar e conquistou o bronze na prova individual de 200 metros na canoagem de velocidade. Ousando em uma modalidade que não é especialista, o brasileiro fez um tempo ainda menor do que o que tinha feito na semifinal, quando quebrou um recorde olímpico.

Apesar de cruzar a reta final com 39s628, o baiano demonstrou irritação com seu desempenho. Isso porque ele almejava o ouro conquistado pelo ucraniano Iurii Cheban. "Estou um pouco decepcionado, pensei que podia conquistar a medalha de ouro, mas o bronze é muito bom e estou feliz com mais essa medalha", disse o canoísta, em entrevista para a TV Globo.

O brasileiro contou que teve dificuldade nessa prova. "Todo mundo sabe que minha saída é um pouco ruim, perdi muito tempo na saída e vi um monte de pessoas na minha frente. Achei que não tinha ganhado, mas foi muito bom", explicou.

O lugar de Isaquias no pódio foi conquistado na última remada e no impulso final que ele deu na chegada. Foi a diferença necessária para ele chegar 21 milésimos na frente do espanhol Alfonso Benavides Lopez de Ayala. A prata ficou com Valetin Demyanenko.

Suspense

Por 40 segundos, Isaquias e o público não sabiam que o brasileiro tinha conseguido a medalha. Contudo, a preocupação de Dilma Queiroz, mãe do atleta, era outra. A canoa do filho virou na chegada e ele caiu na água. "Pensei que meu filho tivesse morrido. Ele demorou muito a aparecer ali na chegada. Sofri mais do que na primeira prova", disse.

Isaquias aguardava o anúncio do resultado do terceiro lugar debaixo, mas surgiu comemorando para felicidade de dona Dilma.

História

Apesar de não conseguir o almejado ouro, Isaquias está fazendo história na canoagem de velocidade na Olimpíada Rio 2016. Primeiro, ele ganhou a primeira medalha para o Brasil na modalidade ao conquistar a prata na prova individual de 1000 metros, que é sua especialidade.

Agora com o bronze, ele entra para a seleta lista de cinco atletas brasileiros que conseguiram subir no pódio duas vezes na mesma edição dos Jogos Olímpicos.

Mas o baiano quer ainda mais. Ele almeja conquistar mais uma medalha na prova de C2-1000m, que ele disputa ao lado do também baiano Erlon Silva, de Ubatã. A classificação acontece nesta sexta, 19.

Se passar para a final e ganhar alguma medalha, Isaquias será o primeiro brasileiro a subir no pódio três vezes na mesma Olimpíada.

