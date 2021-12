Baiano estreia e pode entrar na história da canoagem

Isaquias Queiroz estreia nesta segunda, 15, na Rio 2016 para fazer história no esporte nacional. Ao remar nas provas classificatórias da C1-1000m na canoagem de velocidade, no Estádio da Lagoa Rodrigo de Freitas, este baiano de Ubaitaba (que em tupi significa 'cidade das canoas') iniciará sua jornada pela conquista de três medalhas em uma única edição de Olimpíada, algo que jamais outro atleta brasileiro conseguiu. Ele ainda compete nas classes C2-1000m, ao lado do também baiano Erlon Souza, e na C1-200m.

O ubaitabense, de 22 anos, é considerado internacionalmente como um fenômeno do esporte. Foi o primeiro brasileiro campeão mundial de canoagem, quando em 2013, na Alemanha, ganhou a prova C1-500m (não olímpica) e ficou em 3º na C1-1000m (a mesma desta segunda). No Mundial de 2014, em Moscou (Rússia), foi bi na C1-500m, e na edição de 2015, em Milão (ITA), ganhou o ouro ao lado de Erlon Silva na C2-1000m e ainda competiu em uma categoria na qual não é especialista, a C1-200m, para conquistar o bronze. No Pan-Americano de Toronto-2015, ele foi ouro na C1-1000m e na C1-200m e 2º lugar na C2-1.000m, novamente ao lado de Erlon.

Isaquias e toda equipe brasileira estão isolados do contato com a imprensa, por um pedido do técnico espanhol Jesus Morlán, um dos responsáveis pela revolução da canoagem no país. Quem conhece o baiano, contudo, garante que ele está mais preparado do que nunca. "A gente vê nos olhos dele que ele está tranquilo e sabe que se preparou da melhor maneira possível para a Olimpíada. Ele vem forte nas três provas", afirma o também ubaitabense Figueroa Conceição, primeiro treinador de Isaquias, técnico da seleção feminina de canoas e que está na Rio-2016 como treinador do atleta Bully Afonso, de São Tomé e Príncipe, e que disputa também a categoria C1-1000m.

Favorito

Apelidado de 'Monstro' por seus adversários e pela imprensa europeia, por conta de seu físico avantajado e de sua explosão muscular nas raias, tanto em provas curtas quanto longas, Isaquias é também tido como favorito ao ouro nas três provas. Especialistas internacionais ouvidos pela reportagem de A TARDE, contudo, acreditam que ele deve se poupar em uma delas, mas mesmo assim ainda levaria uma medalha como 2º ou 3º colocado.

Os mesmos especialistas também questionam o estado psicológico de Isaquias, que em 2014 perdeu o ouro no mundial ao errar uma remada e cair da canoa a poucos metros da chegada. "Por ser jovem, ele pode sentir o peso. Mas ele tem amadurecido e vai ser difícil para o Sebastian Brendel desta vez", diz o jornalista alemão Peter Hoffmeister, citando seu compatriota e maior rival do baiano na C1-1000m. Aos 28 anos, Brendel não perde uma prova desde que foi ouro em Londres-2012, além de ser o atual tricampeão mundial da categoria.

A bateria de classificação de Isaquias será logo a 2ª do dia, às 9h08. Se passar de fase, disputa as semifinais às 10h30 ou às 10h38, dependendo de seu tempo na prova anterior. A final do C1-1000 acontece terça, às 9h08.

