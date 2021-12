Baiano Allan do Carmo está focado no pódio

Nem o jogo de realidade aumentada Pokémon GO, que já é febre no país desde o lançamento na última quarta-feira, 3, tira a concentração do nadador baiano Allan do Carmo. Em contagem regressiva para a Rio-2016, ele garantiu durante coletiva à imprensa local nesta quinta, 4, não estar dando a mínima para o aplicativo que faz sucesso nos smartphones e iphones.

"No México o Pokémon estava liberado quando fizemos o treinamento de altitude, recentemente. Alguns amigos da seleção brasileira já estavam jogando, mas eu mesmo ainda não instalei no meu celular", afirmou Allan.

Com o pensamento voltado inteiramente para os Jogos Olímpicos, ele explicou ter deixado tudo de lado para só pensar na prova mais importante de sua carreira. Nem o seu aniversário de 27 anos, na quarta, o fez mudar de foco.

A disciplina é tanta que, no dia de folga, evitou entrar na piscina olímpica da Bahia, na Avenida Bonocô, e preferiu que as imagens feitas pela imprensa fossem apenas na borda do espelho d'água. "Não teve festa no meu aniversário. Treinei o dia todo, treinamento normal. Festa só depois da Olimpíada", garantiu.

O nadador confessou mais uma vez estar contando os 11 dias que faltam para a maratona aquática de 10 km na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, às 9h do dia 16 deste mês. Se depender dele, o game vai passar batido.

Até porque, como o atleta destacou, o dia a dia de preparação até a maratona aquática olímpica não vai combinar nada com o uso do celular pela cidade, tentando capturar pokémons e obter acessórios do bichinho.

Como a equipe multidisciplinar antecipou, Allan vai 'desaparecer'. O isolamento durará até o dia 11 deste mês, quando ele seguirá para o Rio. Nesse período a rotina será única: treinamento, casa, treinamento.

Parte dessa fase final de preparação deveria começar no Rio, dia 8, mas acabou sendo deixada para Salvador porque os organizadores na capital fluminense só podiam liberar treinos para Allan em um horário que ele não estava habituado.

"Nos avisaram que, em outros horários melhores para nós, a piscina estava cedida aos nadadores norte-americanos. Para Allan só tinha vaga às 12h30. Nesse horário, ele almoça e se eu aceitasse ia mudar o metabolismo todo dele", justificou o técnico Rogério Arapiraca, ao explicar porque prolongou o treino em Salvador.

Estratégia

Enquanto dita o ritmo de Allan até os Jogos, o técnico Arapiraca não descuida da estratégia com a qual pretende aliar a qualidade técnica do nadador e a melhor forma de obter o máximo dele durante os 10 km.

"Temos um plano A e um plano B. Vai depender do dia da prova, como vai estar o tempo e a maré", disse Arapiraca, evitando revelar detalhes da estratégia planejada. O técnico acrescentou que é preciso considerar a série de mudanças esperadas em provas disputadas no mar.

Às vezes a maré muda ou vento aumenta na hora da prova, formando marolas. "Tudo depende do mar. Isso só dá para saber no dia 16", completou o técnico. Uma parte do plano de Allan, revelada pelo treinador, é que ele deverá brigar pelo pódio procurando manter-se fora da guerra entre os competidores. "Tudo vai girar em torno das escolhas dele. Definimos que Allan vai cortar a boia por fora, para não tomar porrada dos outros nadadores", antecipou Arapiraca.

Quantos aos concorrentes, o próprio nadador baiano explicou não ter feito um estudo concentrado em um adversário específico. "Para vocês terem uma ideia, quando fui campeão mundial em 2014, nas oito etapas foram seis vencedores diferentes. Ganhei de todos e perdi de todos", dimensionou Allan, ressalvando, porém, que acompanha todos os concorrentes pelas redes sociais.

