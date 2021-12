Bahia não se destaca, diz dirigente paralímpico

Além de patrocinadores da iniciativa privada, os recursos captados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) são oriundos do governo federal, por meio da Lei Agnelo Piva (estabelece que 2% da arrecadação bruta de todas as loterias federais do país sejam repassados ao COB e ao CPB) e de programas de parceria. Alguns governos estaduais, como os do Rio e de Sao Paulo, tambem contribuem.

Segundo Andrew Parsons, presidente do CPB, São Paulo e Rio de Janeiro são estados com trabalhos de referência no movimento paralímpico brasileiro. Em um segundo patamar, ele destaca Santa Catarina, Distrito Federal e Paraná. E menciona como emergentes três estados nordestinos (Pernambuco, Ceará, Piauí), além de Goiás.

Quanto à Bahia, ele opta pela diplomacia e prefere citar casos isolados de sucesso, como o da Associação Baiana de Deficientes (ABAD) e o do Instituto de Cegos da Bahia (ICB).

"De fato, a Bahia não se destaca, mas ja revelou o Collet (Marcelo, nadador), com o bom trabalho da ABAD, e o Jefinho (do futebol de 5), com o Instituto de Cegos".

O Estado tem seis atletas nos jogos, o que corresponde a 3,2% da delegação nacional. São três no futebol de 5 (Jefinho, Guegueu e Cassio), dois na natação (Verônica Almeida e Ronaldo Santos) e um no atletismo (Ozivam Bonfim).

