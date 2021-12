Ausência de nativos entre condutores da Tocha é criticada

No quarto dia da tour pela Bahia, a Tocha Olimpíaca passeia pela Costa do Dendê, neste domingo, 22. O primeiro destino foi Itacaré com apenas 1km de trajeto. Apesar da passagem rápida na cidade, houve tempo suficiente para causar polêmica.

Os moradores de Itacaré reclamaram que, dos cincos condutores da Tocha, apenas um foi natural da cidade. Mesmo assim, segundo prefeitura, o único indicado do município teve de faltar por questões pessoais e foi substituído.

O mesmo protesto foi ouvido em Camamu, onde dos sete condutores, apenas um foi nativo da cidade. O representante municipal foi o ex-jogador do Bahia Edilton, o Didico.

Em seguida, a Tocha irá para Ituberá e dormirá em Valença. Antes de dormir, porém, a Tocha passeia por Cairu, município vizinho de Valença, e aproveita para passear de barco pela praia paradisíaca de Morro de São Paulo.

#‎ATardeNoTourDaTocha

A reportagem de A TARDE acompanha todo o trajeto da Tocha no estado. Para acompanhar as notícias em tempo real pelas redes sociais, basta buscar a hashtag ‪#‎ATardeNoTourDaTocha‬.

Tweets por el @vitorvillar.

*A viagem de A TARDE é uma parceria com a Nissan, patrocinadora oficial da Rio-2016 e do revezamento da tocha. Dentre outras coisas, a montadora cedeu apoio logístico e um Versa 1.6 SL Unique para o trajeto.

adblock ativo