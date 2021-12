Atletismo: Palestina e saudita ficam em último e são aplaudidas

As eliminatórias dos 800 m feminino do atletismo entrou para a história dos Jogos Olímpicos, nesta quarta-feira, 8, em Londres. Pela primeira vez, Palestina e Arábia Saudita foram representados por mulheres no atletismo.

Sarah Attar, da Arábia Saudita, e Woroud Sawalha, da Palestina, competiram com a cabeça coberta por véu e camisetas de manga longa. A saudita tem a obrigação legal para se apresentar desta maneira. A atleta do território palestina segue uma recomendação de uma interpretação rígida ou conservadora do islã. Elas foram muito aplaudidas pelo público no Estádio Olímpico.

Sarah, 19, nasceu e mora na Califórnia, mas tem dupla nacionalidade por causa dos pais. Na delegação de 18 pessoas da Arábia Saudita em Londres, ela é uma das duas mulheres no time. Wojdan Shaherkani, do judô, é a outra. Jamais o país havia enviado atletas do sexo feminino a uma edição dos Jogos Olímpicos.

Ela cumpriu os 800 m em 2min44s95 na última colocação de sua bateria. Na classificação geral, ficou com a 39ª -e penúltima- posição e não passou para a semifinal.

Ao passar pelos jornalistas, disse, sorrindo: "É uma experiência incrível só de estar aqui", falou, sem parar para perguntas.

Já Woroud Sawalha nasceu na cidade de Asiraelshamalia, na Palestina, e saiu-se melhor que a saudita. Marcou 2min29s16, estabeleceu o novo recorde da Palestina, que tem a permissão do (Comitê Olímpico Internacional) para competir como um país desde Atlanta-1996.

"Estou orgulhosa de representar a Palestina. Meus pais me ligaram antes da prova e disseram: "Todos os palestinos estão assistindo sua prova e esperando que você consiga um bom resultado'. Espero fazer melhor no futuro. Os Jogos de Londres são apenas meus primeiros passos", afirmou.

