Atletismo inicia disputa por medalhas nesta sexta-feira

As provas de atletismo, que prometem dias emocionantes no estádio Engenhão, começam nesta setxa-feira, 12. E três pódios já estarão em jogo.

As primeiras medalhas vão sair na prova feminina dos 10.000 metros rasos, que tem início previsto para as 11h10. O Brasil estará representado por Tatiele de Carvalho, que tem como resultado de destaque a prata no Meeting de Portland em junho, quando conquistou o índice para a Rio-2016.

Às 14h30, três atletas brasucas correm a marcha de 20 km: Moacir Zimermann, Caio Bonfim e Alessandro Bagio.

Bem mais tarde, às 22h, acontece a final do arremesso de peso para as mulheres. Para chegar nela, a brasileira Geisa Arcanjo - 7ª colocada em Londres-2012 - precisará passar pelas fases preliminares, que começam de manhã.

adblock ativo