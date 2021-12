Atletismo: Evelyn avança à final dos 200 m; Ana Cláudia perde e desabafa

A brasileira Evelyn dos Santos venceu o frio no Estádio Olímpico e avançou à semifinal dos 200 m livre nos Jogos de Londres em 12º lugar. Ela marcou 23s07. Seu melhor tempo é 22s99.

"Eu tinha dois objetivos aqui. Um era ir para a semifinal, e o outro, conseguir minha melhor marca. O primeiro eu alcancei. Agora é melhorar e vir com tudo amanhã", afirmou.

Evelyn disse que o frio atrapalhou um pouco a disputa. "Imagine para mim que sou carioca. Mas sempre penso que poderia estar pior. Poderia estar chovendo. Agora é entrar num balde de gelo, fazer alongamento, ver o que está avariado amanhã, fazer fisioterapia e vir pra cá."

A mais veloz foi a norte-americana Sanya Richards-Ross, com 22s48.

Outra brasileira na prova, Ana Cláudia Silva não se classificou. Ela fez o 33º tempo (23s40). "Foi uma merda, pode pôr aí. Não sei explicar o que aconteceu. Não consegui crescer na prova. Agora é pensar no revezamento."

No arremesso de peso, Geisa Arcanjo também atingiu seus dois objetivos. Ela queria ficar entre as oito do mundo e melhorar sua marca. Hoje, ela arremessou o peso a 19s02 e ficou em oitavo. Sua melhor marca era 18s94.

adblock ativo