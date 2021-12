Atletismo: Atual campeã, Maurren é eliminada no salto em distância

Durou apenas três saltos a participação de Maurren Maggi nos Jogos de Londres. Nesta terça-feira, 07, a atual campeã olímpica no salto em distância teve como melhor marca 6,37 m logo em sua primeira tentativa. Ficou distante 3 cm do alcançado pela 12ª colocada, a bielorrussa, Veronika Shutkova, com 6,40 m, última classificada para a final.

A melhor performance do dia foi da britânica Shara Proctor, com 6,83 m. Maurren terminou na 15ª colocação. A brasileira ainda queimou uma tentativa e atingiu apenas 6,27 m em outra.

Ela foi campeã em Pequim-2008 com 7,04 m. Desde então, nunca mais alcançou os 7 m. Em 2012, seu melhor desempenho havia sido 6,85 m, em maio, em São Paulo. Antes de chegar a Londres, Maurren sofreu com uma lesão no quadril.

A brasileira Maurren Maggi pediu perdão pela eliminação. Mas, aos 36 anos, avisou que não vai se aposentar. "Obrigada Brasil, me desculpe por não ter feito o que vocês esperavam", disse ela ao canal Sportv. "Não sei explicar o que aconteceu, não foi meu dia."

"Eu me senti aliviada quando terminou, mas eu queria estar na final. Amanhã, vou estar muito triste porque vou ver as meninas saltando na final." Emocionada, ela disse que pretende disputar os Jogos do Rio, em 2016, aos 40 anos. "Estou satisfeita de ter chegado até aqui, não vou encerrar minha carreira agora, não. Eu espero estar ainda competindo no Rio de Janeiro."

