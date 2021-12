Atletas do Brasil ganham nova sala de treinamento funcional

O atletas brasileiros que vão disputar os Jogos Olímpicos Rio-2016 contam com mais uma estrutura visando atender as necessidades dos atletas. Um novo espaço de treinamento funcional foi instalado na Sala de Força e Condicionamento, do CT Time Brasil, que fica localizado no Parque Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro, o espaço já está disponível para os esportistas e tem cerca de 280m². Também conta com bolas medicinais, bolas para a prática de exercícios de pilates, barras e halteres de treinamento e competição, além de seis estações específicas para treinamento funcional e barras de escalada. Além disso, o piso da sala possui espessura elevada para abosorver o impacto nos treinamentos.

Os aparelhos foram feitos por uma fabricante de equipamentos esportivos e customizados conforme as necessidades apontadas por especialistas brasileiros

adblock ativo