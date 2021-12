Atleta de Uganda testa positivo para Covid-19 ao chegar em Tóquio

Um atleta da equipe olímpica de Uganda testou positivo para Covid-19 logo após chegada ao Japão neste sábado, 19, para a disputa dos Jogos Olímpicos em Tóquio.

Foi a primeira infecção detectada no aeroporto de Narita entre atletas que chegam para disputar os Jogos Olímpicos. Todos os atletas foram vacinados com a AstraZeneca e tiveram testes negativos PCR antes de embarcar para o Japão, segundo um membro do gabinete japonês. O atleta, que não foi identificado, está isolado em uma instalação do governo japonês.

Na última sexta-feira, 18, a equipe masculina de Uganda já havia sido excluída da repescagem mundial do rugby sevens, que está sendo disputada em Mônaco (MON), por casos de covid-19 na delegação. Três jogadores sequer embarcaram para a Europa por estarem infectados.

Críticos tem levantado serias duvidas sobre a realização dos Jogos Olímpicos durante a pandemia, mas o Comitê Olímpico Internacional (COI), o comitê organizador dos Jogos e o governo japonês dizem que vão conseguir realizar o evento com segurança.

Os outros oito membros da delegação ugandense foram para Osaka, no Japão, ainda na manhã deste domingo, 20.

