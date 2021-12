Astro Stephen Curry anuncia que não disputará Olimpíada do Rio

Melhor jogador das últimas duas temporadas da NBA e caminhando para conquistar o bicampeonato pelo Golden State Warriors, Stephen Curry será uma ausência de peso nos Jogos Olímpicos do Rio. O armador anunciou na tarde desta segunda-feira que retirou seu nome da lista de convocáveis pela seleção norte-americana de basquete, alegando que precisa se recuperar das lesões que atrapalharam sua temporada.

"Após uma grande dose de pensamentos internos e diversas discussões com a minha família, com o Warriors e com meus representantes, eu escolhi retirar meu nome da lista de atletas elegíveis para a lista preliminar de convocados pelos EUA para os Jogos Olímpicos de 2016, no Brasil. Eu recentemente informei Jerry Colangelo sobre a minha decisão", revelou Curry, em comunicado. Colangelo é o diretor-técnico da federação norte-americana de basquete.

Curry não foi selecionado para a seleção norte-americana para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, mas esteve presente na campanha do título mundial de 2014, sendo inclusive titular da equipe do técnico Mike Krzyzewski.

A tendência é que, no Rio, ele novamente fosse uma das estrelas do Dream Team. Mas a exigente campanha do Warriors na NBA, que fez do clube o recordista de vitórias em temporadas regulares, causou forte impacto no físico de Curry.

"Por causa de diversos fatores - incluindo recentes lesões no joelho e no tornozelo - eu acredito que essa é a melhor decisão para mim neste estágio da carreira. É uma honra incrível representar meu país e vestir 'EUA' no meu peito, mas meu objetivo primordial neste verão precisa estar focado no meu corpo, ficando pronto para a temporada 2016/17 da NBA", explicou o armador.

A lista de desfalques do Dream Team para a Olimpíada já tinha os ala-pivôs Blake Griffin (Los Angeles Clippers) e Anthony Davis (New Orleans Pelicans), os armadores John Wall (Washington Wizards) e Chris Paul (Los Angeles Clippers). Desses só Paul se retirou espontaneamente. Os demais sofreram lesões.

Para a posição de armador, o técnico Mike Krzyzewski, o Coach K, ainda tem à disposição Mike Conley (Memphis Grizzlies), Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers) e Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), sendo os últimos dois os favoritos a serem convocados.

adblock ativo