Astro do golfe, Rory McIlroy desiste de participar da Olimpíada por temor ao zika

Apesar de todas as garantias dadas pelo Brasil e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mais um atleta de ponta desiste de participar dos Jogos do Rio por causa do vírus zika. Rory McIlroy, com chances reais de conquistar medalhas no golfe, anunciou que sua "saúde e família estão acima de qualquer coisa".

Mcllroy é o quarto colocado no ranking mundial da modalidade e era considerado uma das atrações da volta do golfe ao programa de eventos dos Jogos, depois de 112 anos. "Apesar de o risco ser considerado baixo, é ainda um risco e não estou disposto a enfrentá-lo", afirmou o atleta, de 27 anos, em um comunicado.

Outros golfistas, como o fijiano Vijay Singh e o australiano Marc Leishman, já haviam anunciado nas últimas semanas que não viajariam ao Brasil por causa do vírus zika. Além disso, outros nomes do esporte, como Louis Ossthuizen e Adam Scott, alegaram questões privadas para não ir ao evento. "Tenho confiança de que os irlandeses vão entender minha decisão", escreveu o atleta.

Seu comitê olímpico, porém, não disfarçou a "frustração". Apesar de declarar que "respeita sua decisão", a entidade afirmou estar "extremamente decepcionada". O Comitê Olímpico Irlandês, temendo reflexos da decisão de McIlroy sobre outros atletas, insistiu que tem "toda a confiança" de que o Rio "não representa um risco".

Há apenas uma semana, a OMS deixou claro que não haveria motivos para cancelar ou adiar os Jogos no Brasil por conta do vírus zika. Mas insistiu que caberá ao governo brasileiro agir para garantir a segurança dos atletas.

