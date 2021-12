Artista usa 300 mil tampinhas para homenagear Rio 2016

Em homenagem aos 205 países que vão disputar as Olimpíadas de 2016, o artista plástico André Fernandes finalizou a bandeira feita com 300 mil tampinhas de garrafa pet.

A obra, que foi iniciada há cinco anos, possui aproximadamente 350 quilos, distribuídos em 15 metros de comprimento.

O objetivo do artista é que ela seja exposta no Rio de Janeiro, cidade-sede dos jogos olímpicos.

"Estou conversando com a organização do Comitê Olímpico Internacional, para levá-la ao Rio, que é a cidade principal do evento. Caso não consiga, ela vai ser exposta, na Arena Fonte Nova, que também vai receber alguns jogos", explicou o artista André.

Além das tampas de garrafa pet, materiais como plásticos e arames também foram usados na confecção da peça. Conforme o artista, 100% do material é lixo recolhido de praias da capital baiana.

"A ideia inicial da bandeira partiu de outros trabalhos que nós já fizemos com tampinhas de garrafa. Quando ficamos sabendo que o Rio seria sede, decidimos começar a fazer a bandeira e passamos a recolher o material nas praias", descreveu ele.

"Vingança"

Segundo André, as bandeiras dos 205 países que estarão representados nas Olimpíadas estão concluídas, exceto a da Alemanha, pois ainda faltam sete tampinhas. "Deixei faltando propositalmente, para lembrar o fatídico dia em que fomos goleados na Copa do Mundo", disse.

De acordo com André, a bandeira é parte do Projeto Praia Limpa, do qual é fundador, que conta com a ajuda de 25 crianças moradoras da região do Nordeste de Amaralina. Pelo projeto, resíduos descartados nas praias e ruas são transformados em arte plástica.

O principal propósito do projeto é desenvolver a percepção ecológica nas crianças que moram naquele complexo, por meio do lazer. "Nossa proposta é conscientizar essas crianças ambientalmente, para que ela propaguem para os pais e familiares", pontuou.

André ainda não conta com parcerias para estender o Praia Limpa, mas considera estar trilhando o caminho para concretizar um apoio. "Estou registrando o projeto. Acho que esse é um meio de conseguir patrocínio, para seguir em frente com mais facilidade", disse.

adblock ativo