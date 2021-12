Arthur Zanetti e Diego Hypolito são "blindados" por técnico

Promessas de ouro na Olimpíada, os ginastas Arthur Zanetti e Diego Hypolito estão sendo "blindados" pelo técnico Marcos Goto. Eles não podem ir ao local onde se concentram os serviços da residência oficial dos atletas e onde também podem ter contato com jornalistas.

O uso da internet também é limitado e os ginastas não podem acessar as redes sociais. Até as ligações para familiares são moderadas. Liberada apenas a circulação nas áreas de convívio restrita aos atletas.

Goto nega uma blindagem e disse que as medidas fazem parte de uma estratégia para manter o foco no pódio. Recentemente, ele foi responsável por proibir Hypolito de participar do programa do Faustão. O rapaz já estava no estúdio quando recebeu o veto do treinador, o que causou polêmica com o apresentador global.

O técnico disse que Hypolito e Zanetti estão acostumados com a estratégia, que também foi usada nos Jogos Olímpicos de 2012.

adblock ativo