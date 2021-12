Arena Fonte Nova é palco de simulado de atentado terrorista

A Arena Fonte Nova foi palco, na manhã deste domingo, 5, de uma ação preparatória para os jogos olímpicos, que simulou um atentado terrorista.

Cerca de 1500 pessoas participaram da atividade, que reuniu mais de dez forças, entre elas Marinha, Exército, Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária.

O evento marcou o encerramento do Congresso Internacional de Desastre em Massa (Cidem), coordenado pelo professor da Universidade Estadual de Feira de Santana Jeidson Marques.

Durante as Olimpíadas Salvador vai sediar dez partidas de futebol. Segundo Marques, é fundamental que a cidade esteja tão preparada quanto o Rio de Janeiro, em termos de segurança.

"É preciso levar em conta que os centros que não estão no foco principal podem ser alvo de um atentado, por serem considerados mais vulneráveis", argumenta Marques.

Para ele, qualquer um dos jogos requer o mesmo cuidado. Mas, como o Brasil é o palco da competição, a seleção nacional pode ser vista como um dos possíveis alvos.

Antes da Copa do Mundo de 2014 também aconteceram simulados específicos para estudar a segurança do evento, porém com menos profissionais.

Simulação

Quatro possíveis ocorrências de desastres em massa foram encenadas: a explosão de um homem-bomba na arquibancada do estádio, com vítimas; a detecção de mal-estar decorrente de intoxicação por alimentos; a explosão de uma segunda bomba, no vestiário dos jogadores; e a perseguição tática, depois de uma mala ser abandonada, entre os torcedores.

A primeira força que entra em operação, em caso de bomba suja (que combina elementos radioativos), é a Marinha. Com equipamentos e roupas específicas, os oficiais navais são responsáveis por fazer uma avaliação da gravidade da explosão.

"Os homens da Marinha fazem a varredura de qualquer elemento químico, nuclear ou bacteriológico, para liberar as outras forças para socorrer as vítimas no local", descreve o comandante da Marinha Anderson Machado.

Em seguida, a Comissão Nacional de Energia Nuclear opera, junto com o Bope, que precisa identificar se há algum componente mais ofensivo do que a bomba, além de trabalhar para neutralizá-la.

Depois de controlado o risco por contaminantes, o Corpo de Bombeiros atua no atendimento às vítimas e as direciona para uma área de concentração, onde podem ser tratadas pelo Serviço de Atendimento Médico Móvel (Samu).

"A grande vantagem da operação é que as forças não saem dos quartéis. Elas já estão presentes no estádio e no entorno. Justamente, porque a resposta precisa ser rápida", explica o Tenente Coronel Antônio Júlio Nascimento, membro do Corpo de Bombeiros e um dos coordenadores da simulação. "Mas a tônica não é reativa, e, sim de inteligência, a nível internacional e local, para impedir possíveis atentados", completa.

Atendimento às vítimas

As vítimas são identificadas com pulseiras coloridas que indicam a gravidade das lesões e as prioridades de atendimento. Vermelho, para lesões muito graves. Amarelo, intermediárias. Verde, pouco graves.

O tratamento do Samu é estabilizar, em campo, a vítima, antes de levá-las para o Hospital Geral do Estado (HGE), que montou uma área específica para atendimento de múltiplas vítimas, durante o evento.

"É importante que a gente faça um atendimento organizado na cena e que as vitimas não sobrecarreguem o atendimento local. Por isso, que uma área como o a HGE é fundamental", opina Tauá Bahia, coordenador-médico da ação.

