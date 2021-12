Árbitro torcedor de time inglês apita final entre Brasil e México

A Fifa anunciou nesta quinta-feira que o árbitro inglês Mark Clattenburg apitará a final do torneio masculino de futebol entre Brasil e México, marcado para depois de amanhã, às 11h (horário de Brasília), em Wembley.

Ele ainda não apitou um jogo da seleção brasileira na competição e esteve em campo quando o México eliminou Senegal na prorrogação, nas quartas de final.

Seus auxiliares serão os também ingleses Stephen Child e Simon Beck. Nos dois últimos anos, árbitros ingleses apitaram as finais da Copa do Mundo, da Copa dos Campeões (em ambas as ocasiões, Howard Webb) e agora da Olimpíada.

Na última temporada, Clattenburg apitou 40 jogos, distribuindo 123 cartões amarelos e apenas sete vermelhos.

Ele é assumidamente torcedor do Newcastle e por isso não apita os jogos que envolvem a equipe.

Seu jogo mais importante na última temporada foi a final da última Copa da Liga Inglesa, que terminou com vitória do Liverpool nos pênaltis após empate de 2 a 2 no tempo normal. Ele também foi o árbitro da vitória de 6 a 1 do Manchester City sobre o rival Manchester United pelo Campeonato Inglês.

Internacionalmente, o inglês apitou o duelo entre Bayern de Munique e Basel pelas quartas de final da Copa dos Campeões e alguns jogos da Liga Europa, além de ter sido juiz reserva na última Eurocopa.

Em 2010 o árbitro se envolveu em polêmica com o brasileiro Gomes ao validar um gol de Nani, do Manchester United, em partida contra sua equipe, o Tottenham.

O goleiro brasileiro soltou a bola dentro da área e o atacante português só completou para o gol. Gomes alegou que o árbitro tinha marcado a falta e reclamou de Clattenburg após a partida.

