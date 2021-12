Após risco de morte, baiana nada por medalha em Londres

Em 2008, 20 pessoas de diversos países, todas portadoras de doenças degenerativas e com risco de morte, aceitaram se submeter a um tratamento experimental no Hospital De Garches, em Paris, para combater a enfermidade.

Hoje, quatro anos depois, há apenas uma pessoa sobrevivente no grupo. Trata-se da baiana Verônica Almeida, de 37 anos. "A doença ainda avança, mas aqui estou, fazendo de tudo para conte-la", disse ela, em entrevista ao A TARDE, na Vila Olímpica de Londres.

Nadadora paralímpica, Verônica estreia nesta sexta-feira, 31, na Paralimpíada de Londres-2012. Quer uma medalha, mas a sua maior luta é mesmo pela sobrevivência. Tudo começou em 2007, quando foi diagnosticada com a raríssima Síndrome de Ehlens Danlos, uma doença genética que ocorre em um para cada três milhões nascidos vivos. "Me deram um ano de vida", lembra.

A baiana, então, pesquisou tudo sobre a doença. E decidiu encará-la. Fez de tudo para ser paciente dos testes no Hospital De Gauches. Sem recursos no início, chegou a dormir cinco dias na rua e a passar fome em Paris. "Ainda vou de três em três meses a Paris para receber a injeção experimental", diz, sem ter a mínima informação sobre a droga que é injetada. "É sigilosa, não me falam nada".

Verônica já perdeu a força nos membros inferiores e o movimento. Tambem tem limitação no movimento de rotação do braco direito.

Em busca da façanha - Moradora de Brotas, em Salvador, ela é mãe de um casal de gêmeos (Marcelo e Bianca, de 7 anos). Torcida garantida para um grande desafio: superar as favoritas - a americana Mallory Weggemann, a britânica Susannah Rodgers e a ucraniana Ani Palian - hoje, na prova de 50m borboleta S7 (a classificação funcional das limitações fisico-motoras varia entre S1 e S14 na natação), no Centro Aquático de Londres.

"Preciso baixar dois segundos para conseguir ganhar uma medalha", resume Verônica, que acredita na façanha. "Ela tem chance, sim", concorda o coordenador técnico do time brasileiro de natação, o também baiano Murilo Barreto.

*Marcelo Machado viaja a convite do Comitê Paralímpico Brasileiro.

