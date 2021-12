Após punição de francesa, Poliana Okimoto fica com o bronze

A brasileira Poliana Okimoto, que terminou a prova em 4º lugar, vai subir no pódio das maratonas aquáticas porque a francesa Aurelie Muller, que tinha ficado em segundo lugar, foi punida e eliminada da competição. Os organizadores consideraram que a francesa fez uma manobra ilegal ao dar uma braçada na italiana Rachele Bruni, atrapalhando a atleta na chegada.

Com essa decisão, a brasileira ficou com o bronze. O ouro é da holandesa Sharon Van Rouwendaal, que venceu com folga. Já a prata ficou com a italiana Rachele Bruni, que inicialmente tinha chegado em terceiro lugar.

A reta final dos 10 quilômetros foi bastante acirrada. Com exceção da holandesa, que estava isolada na frente, o segundo e o terceiro lugares foram disputados a cada braçada. Poliana Okimoto ficou bem próximo das adversárias, chegando 1 segundo e 9 milésimos atrás da italiana.

Poliana completou a prova com 1h5651s4. Já a baiana Ana Marcela Cunha terminou com 1h57m29s. Ela, que também era esperança de medalha, não conseguiu fazer uma boa prova e acabou em 10º lugar. Ana Marcela até chegou a liderar em alguns momentos da prova, mas a maior parte do percurso ficou no segundo pelotão.

Superação

A medalha desse Jogos Olímpicos tem um gostinho de superação, já que em Londres 2012 ela precisou desistir da prova por conta de uma hiportemia. Em Pequim 2008, ela ficou em sétimo lugar.

