Após ouro, brasileiro aceita desculpas de Pistorius

Capa dos periódicos ingleses The Guardian e The Times, personagem do dia ao longo da programação televisiva da BBC e tema de debate no Channel 4, o brasileiro Alan Fonteles, de 20 anos, viveu na última segunda-feira, 3, o seu primeiro dia de celebridade internacional.

A reportagem de A TARDE acompanhou a concorrida entrevista coletiva do velocista que destronou o sulafricano Oscar Pistorius ao conquistar o ouro na prova dos 200 metros T44 da Paralimpíada de Londres, na noite de domingo.

"Dei orgulho ao meu País. Estou em todas as manchetes do mundo porque superei o mito, a lenda. Se precisar, continuo falando aqui o dia todo", afirmou o paraense, sorridente, diante dos cerca de 50 jornalistas brasileiros e estrangeiros que se amontoaram em volta dele em Stratford, leste de Londres.

O dia, porém, começou com um pedido oficial de desculpas de Pistorius ao brasileiro e ao IPC (Comitê Paralímpico Internacional). Isso porque o sulafricano, após ser superado, insinuou que a vantagem de Alan se deve ao aumento das próteses que o deixaram com maior estatura em relação a competições passadas - entenda a polêmica na peça ao lado.



"Posso estar maior, mas tudo está dentro das regras. Há um atleta acima disso tudo. Trabalhei e treinei muito para chegar até aqui", respondeu Alan, que passou de 1,76 m a 1,82 m com as novas próteses.

Dentro do limite - De acordo com Ciro Winckler, coordenador de atletismo do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Alan está dentro do limite estabelecido pelas regras: "Ele poderia chegar até 1,85 m". O IPC, em nota oficial, ratificou a condição legal.

Antes da entrevista coletiva, Alan foi ao Estádio Olímpico para a cerimônia de premiação. Apesar do formal pedido de desculpas, Pistorius não tomou a iniciativa de conversar com o novo campeão e ficou com cara de poucos amigos no pódio. "Eu o abracei e disse: parabéns, amigo. Ele me respondeu um obrigado", relatou Alan.

Embora chateado com a frieza e as insinuações de Pistorius, o brasileiro preferiu aceitar o pedido de desculpas, mas aproveitou o momento para afastar de vez a sombra do ídolo. "Sem qualquer desmerecimento, não quero ser conhecido como o Pistorius brasileiro. Sou o Alan, quero fazer a minha história".

Questionado se poderia passar a competir também na Olimpíada, a exemplo de Pistorius, Alan disse que não tem tais planos no momento. "Quero elevar o meu nome no movimento paralímpico. Depois de 2016, a gente vê", completou, deixando no ar a possibilidade.



