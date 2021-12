Após ouro, baiano Robson Conceição vive dia de super astro

Capa de todos os jornais do Rio de Janeiro - e provavelmente do país - Robson Conceição passou ontem por um dia inédito em seus 27 anos de vida. Ele não era mais o marido de Erica, o pai de Sophia ou o filho de dona Márcia. Nem sequer era mais um pugilista. Disputado quase a tapa por emissoras em busca de entrevistas e por fãs querendo tirar foto de sua medalha, Robson foi o maior pop star do Rio em suas últimas 24 horas na cidade. Nesta quitna-feira, 18, às 15h, ele volta Salvador.

Na manhã desta quarta, 18, o baiano foi levado pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro) a um shopping center para um rápido evento com a imprensa devido ao ouro que obteve na final do peso ligeiro (até 60 kg) na terça-feira, o que lhe conferiu o status de primeiro brasileiro da história a ser campeão olímpico no boxe.

A previsão de sucesso do evento deu certo. A de tempo gasto, contudo, foi por 'água abaixo'. Robson, que deveria passar meia hora no local, passou duas. Ele foi cercado por um batalhão de repórteres e fotógrafos que paparazzo nenhum botaria defeito.

Logo no início do evento, um indício do que viria pela frente: "trazemos atletas aqui todos os dias, mas nenhum ainda havia sido aplaudido como Robson", comentou Claudio Motta, porta-voz odo COB.

Foram 20 minutos de fotos e entrevista coletiva. Na sequência, mais de uma hora de tietagem geral. Os repórteres, fotógrafos e cinegrafistas seguiam Robson em fila na luta por entrevistas e closes exclusivos. Depois, se misturavam a transeuntes e funcionários para tentarem tirar fotos do atleta e sua reluzente medalha.

Chegou a haver momentos como o em que uma repórter da Rede TV, puxando Robson pelo braço esquerdo, e outra da Band, puxando pelo direito, disputavam para ver quem gravaria com ele primeiro. Ao fundo, um rapaz do SporTV falava: "rápido aí, pois eu entro ao vivo em dez minutos e preciso estar com ele". Pouco depois, a turma chegou a um consenso pela ordem da gravação.

Simpatia total

Com um sorriso no rosto, Robson atendia a todos. Tirou centenas de fotos e respondeu às mesmas perguntas dezenas de vezes. "Robson, pretende se profissionalizar agora [lembrando que o boxe olímpico é amador]?". "Não sei, preciso ainda conversar com Dórea [seu treinador]. O que quero agora é descansar...". "Robson, como conseguiu chegar a este ouro depois de ter fracassado em duas Olimpíadas?". "Eu não era maduro o suficiente. Agora, tenho mais experiência...". "Robson, como é a sensação de se tornar o primeiro brasileiro campeão olímpico no boxe?". "É um orgulho conseguir representar bem o Brasil, a Bahia...". A emissora mudava e começava tudo outra vez...

A paparicação havia começado ainda na coletiva, quando Robson comentou que estava voltando para a Bahia sem ter assistido a nenhum evento da Rio-2016. Marcos Freire, diretor executivo do COB, emendou. "Então hoje (quarta-feira) você é convidado de honra. Pode escolher o evento que quiser, que a gente te dá o ingresso". Robson sorriu e disse que estava pensando em ver o jogo da seleção de vôlei contra a Argentina.

Foi na mesma coletiva que ele deu sua declaração mais forte no Rio de Janeiro, falando da origem humilde. "Se não fosse o boxe, talvez eu nem estivesse vivo. Infelizmente, Salvador está muito violenta".

Por volta das 13h, Robson foi levado ao Parque Olímpico, onde era aguardado para aparições em transmissões ao vivo. Antes de entrar no carro, comentou com a reportagem do A TARDE. "Nunca tinha vivido isso. Nem vou ter tempo para ver minha família [mãe, esposa e filha, que vieram ao Rio, mas embarcaram para Salvador ontem às 19h]. Mas, está valendo a pena. Estou vivendo um sonho. E não quero acordar".

