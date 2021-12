Aplaudido pelo público, Allan chora por não obter medalha

Candidato a uma medalha, Allan do Carmo encerrou a maratona aquática de 10 km, disputada nesta terça-feira, 16, em Copacabana, somente na 17ª colocação. Triste com um resultado, o nadador baiano não segurou as lágrimas ao final da prova.

"Ficou aquele sentimento de ter dado tudo de mim, mas não ter aguentado o ritmo forte da prova, sobretudo no final. Dei meu máximo, o meu melhor. Infelizmente, não foi possível a medalha", desabafou.

Allan do Carmo até iniciou bem a disputa. Ele cruzou a metade do percurso entre os cinco melhores. A partir dali, porém, foi perdendo gás.

Na saída da prova, Allan foi aplaudido de pé pelos torcedores na praia de Copacabana. Dentre eles, dezenas de parentes seus, que viajaram de Salvador para apoiá-lo.

Na passagem pelo público, animado pelos aplausos, o nadador superou por alguns minutos o abatimento. Ele sorria e acenava para a plateia. Logo depois, não conteve o choro. "Eu queria muito poder ter retribuído todo o carinho que recebi. Minha família e todos os presentes aqui foram espetaculares. Mas, não deu. O que me consola é que raça e vontade não faltaram", disse.

A prova, vale dizer, foi extremamente equilibrada. A medalha de ouro ficou com o holandês Ferry Weeterman, que completou os 10 km em 1h52m59s. A prata, com o grego Spyridon Gianniotis, que fez o mesmo tempo, mas perdeu por milésimos, na batida de mão'. O bronze foi do francês Marc-Antoine Olivier, que cravou 1h53m02s. Allan fechou a prova em 1h53m16s.

