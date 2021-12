André Brasil conquista 2º ouro do Brasil; baiana fica em 7º

Mais uma vez na natação, o Brasil conquistou nesta sexta-feira, 31, a sua segunda medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Londres. André Brasil não só ficou com a primeira colocação na final dos 50m livres S10 como bateu o recorde mundial da prova, com o tempo de 23s16.

Por muito pouco, o outro brasileiro que participou da prova, Phelipe Rodrigues, não beliscou também uma medalha paralímpica. O nadador acabou em quarto lugar, com o tempo de 23s99, atrás do australiano Andrew Pasterfield (3º, 23s89) e do canadense Nathan Stein (2º, 23s58).

A medalha desde sexta-feira foi a segunda de André Brasil nos Jogos Paralímpicos. Na quinta-feira ele já havia conquistado a prata nos 200m medley S10. Em Pequim-2008, André terminou as Paralimpíadas com quatro ouros.

Baiana em 7º - A nadadora baiana Verônica Almeida, mais uma vez, ultrapassou seus limites e nesta sexta-feira, 31, terminou a final dos 50m borboleta S7 na sétima posição. A atleta, que desde 2007 sofre de uma doença raríssima conhecida como síndrome de Ehlers-Danlos, foi bronze em Pequim-2008 disputando a mesma prova. Ainda entre as mulheres brasileira, Joana Neves ficou em sexto lugar na final dos 200m medley SM5.

