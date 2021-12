Allan do Carmo tenta pódio na maratona aquática

A torcida baiana pode cruzar os dedos e começar a rezar para Iemanjá dar uma esfriada e uma bela agitada no mar de Copacabana na manhã desta terça-feira, 16. A partir das 9h, Allan do Carmo, forte concorrente a uma medalha, disputa a prova da maratona aquática masculina de 10 km.

Pode ser a compensação pela medalha que não veio nesta segunda, 15, quando Ana Marcela fechou a prova feminina em 10º lugar. E, se vier, a conquista de Allan terá um sabor ainda mais especial. Até porque o tempero será todo da Bahia. Seria a primeira medalha da história 100% baiana. Até hoje, nunca houve um baiano medalhista em prova individual e cuja preparação foi feita no estado, com comissão técnica local.

Quanto ao desejo em ver o mar frio e revolto, é para casar com as principais valências de Allan, especialista neste tipo de condição climática. "Ele cresce nesse tipo de situação. Uma de suas grandes valências é nadar em águas frias e mar agitado. Um fator importante é que, nesta época do ano, a temperatura do mar do Rio de Janeiro geralmente é bem fria. Estamos confiantes, não somente por uma possível condição climática favorável, mas principalmente porque Allan está muito bem preparado", comenta seu treinador Rogério Arapiraca.

Leonardo Chamusca, preparador físico que compõe a equipe, completa: "Allan e está fisicamente muito bem. O momento agora, aqui no Rio de Janeiro, foi de repouso e manutenção dos resultados através de diminuição do ritmo de treino, que vinha intenso até poucas semanas atrás. Ele está se sentindo forte e com muita esperança de pódio. É um nadador valente e que ataca o mar como poucos".

100% Bahia

Allan do Carmo e sua comissão técnica formam a única equipe 100% baiana com chance de medalha na Rio-2016. Ana Marcela, por exemplo, mora em São Paulo há nove anos.

Robson Conceição, que nesta quarta disputa o ouro no boxe, embora tenha sido formado por Luiz Dórea, compete oficialmente pela Confederação Brasileira de Boxe, sediada em São Paulo e com comissão técnica de lá. Já Isaquías Queiroz, da canoagem, está radicado em São Paulo, onde defende o Club Athlético Paulistano, e, no momento, compete pela seleção brasileira, sediada em Minas Gerais.

Na história, Adriana Araújo é dona da única medalha individual de atleta da Bahia em Jogos Olímpicos até o inicio da Rio-2016. Bronze no boxe em 2012 e também formada por Dórea, teve situação idêntica à de Robson. Ambos dividem seu tempo entre Salvador e São Paulo.

De resto, todos os outros foram medalhistas em modalidades por equipes e nas quais os baianos não eram maioria. Deles, vale citar, o único radicado no estado era Edvaldo Valério, bronze no revezamento 4x100 m da natação competindo ao lado do paulista Gustavo Borges, do catarinense Fernando Scherer e do goiano Carlos Jayme.

Arapiraca comenta: "Um dos grandes fatores de Allan do Carmo é que ele é baiano, treina na Bahia e com uma equipe inteira de lá. É uma alegria imensa treinar um atleta de nível internacional e que não fugiu de suas raízes. Tivemos uma preparação forte, intensa e muito boa. Hoje, é dia de botar em prática tudo isso".

