Alison e Emanuel perdem para alemães e ficam com a prata

Os brasileiros Alison e Emanuel foram derrotados nesta quinta-feira, 09, pelos alemães Julius Brink e Jonas Reckermann por 2 sets a 1, com parciais de 23-21, 16-21 e 16-14 e ficaram com a medalha de prata no torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Londres.

É a terceira medalha olímpica de Emanuel, de 39 anos, que foi campeão em Atenas-2004 e bronze em Pequim-2008, em ambas as ocasiões formando dupla com Ricardo, eliminado pelos alemães nas quartas de final jogando ao lado de Pedro Cunha.

Campeões mundiais em 2009, quando venceram Alison, que na época jogava com Harley, Brink e Reckermann disputaram apenas cinco campeonatos em 2012 e não conquistaram resultados expressivos. Mesmo assim, foram melhores nos momentos decisivos do primeiro e do terceiros sets na final na Horse Guards Parade e garantiram o lugar mais alto do pódio.

A primeira parcial foi equilibrada desde o começo, e nenhum das duplas conseguiu abrir mais de dois pontos. Os brasileiros, com um ataque para fora de Reckermann, assumiram a liderança em 18 a 17 e se mantiveram à frente até terem o set point em 20 a 19 e em 21 a 20, mas permitiram a virada e perderam por 23 a 21.

Sem se deixar abater, Alison e Emanuel fizeram um bom segundo set, que acabou sendo o mais fácil da partida. O único bom momento da dupla da Alemanha foram os três pontos seguidos marcados na metade final, mas os brasileiros já venciam por 19 a 15, e fecharam em 21 a 16.

O tie-break começou bom para os brasileiros, que abriram 2 a 0. Porém, Brink e Reckermann reagiram rapidamente e ficaram no controle do set até terem três match points em 14 a 11. Numa bela sequência de saques de Emanuel, o Brasil ainda empatou em 14 a 14, mas perderam por 16 a 14 depois de um ataque errado do próprio atleta de 39 anos.

Eliminados por Alison e Emanuel na semifinal, os letões Martins Plavins e Janis Smedins ficaram com o bronze ao vencerem os holandeses Reinder Nummerdor e Rich Schuil por 2 sets a 1.

