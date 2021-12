Alison e Bruno vencem italianos e passam de fase

Em um dia de clima frio, chuvoso e de muito vento na praia de Copacabana, a dupla brasileira de vôlei de praia, Alisson e Bruno Schmidt, deu motivo para a torcida da arena se aquecer e não parar de pular nas arquibancadas. Em um jogo recheado de drama, eles passaram pelos italianos Ranghieri e Carambula e carimbaram vaga nas oitavas de final da Rio-2016.

O placar do triunfo até pode enganar quem não assistiu ao duelo: 2 sets a 0, com parciais de 21-19 e 21-16. Contudo, ainda na etapa inicial, o gigante Alisson, de 2,03 m e 102 kg, pisou no pé do adversário após tentar um bloqueio. O atleta caiu urrando de dor e assim ficou por quase 6 minutos, sendo atendido pelo médico da organização. Visivelmente sem condições ideiais para retornar à quadra, voltou mancando e, mesmo com os italianos forçando o jogo nele, superou a dor e a pressão para levar a dupla a uma vitória empolgante no primeiro set.

Invictos até então, Rangieri e Carambula entraram no set seguinte dispostos a mostrar força. Mantiveram a tática de sacar em Alisson, que seguia mancando a cada ponto, mas que também usava um vasto repertório de ataque, com largadinhas e cortadas violentas, para marcar os pontos e levar a torcida ao delírio. Sem se intimidar, a dupla brasileira atropelou e fechou o confronto com sobras.

Com esse resultado, a dupla brasileira chegou aos mesmos cinco pontos de Rangieri/Carambula e esperava o confronto de nesta quarta-feira, 10, entre os austríacos Doppler e Horst diante de Binstock e Schacter, do Canadá (finalizado após o fechamento desta edição), para saber qual será a sua posição do Grupo A. Os dois primeiros de cada chave, mais os dois melhores terceiros lugares no cômputo geral, avançam para as oitavas de final.

Outras duplas

A outra dupla masculina do Brasil, Pedro Solberg e Evandro, vive uma situação complicada no Grupo D, ocupando a última posição após duas derrotas, precisa vencer Samoilovs e Smedins, da Letônia, nesta quinta, 11, para ter chances de classificação.

No feminino, a dupla campeã do mundo, Agatha e Bárbara, encerrou sua participação na primeira fase com uma derrota para as espanholas Liliana e Elsa, por 2 sets a 0 (21-17 e 22-20), mas sem comprometer a classificação às oitavas de final, pois haviam vencido os dois primeiros jogos pelo Grupo B.

Já as brasileiras Larissa e Talita, que já garantiram vaga de forma antecipada nas oitavas de final, encerram nesta quinta sua participação na chave contra as poloneses Kolosinska e Brzostek, também já classificadas.

O vôlei de praia é uma aposta do Brasil para conquistar medalhas nos Jogos do Rio, inicialmente com expectativa de pódio para as duas duplas masculinas e as duas femininas.

